Una pareja de guardias civiles de Murcia acude a una carretera cercana a Cartagena tras recibir un aviso de que por la calzada va una persona con un carrito de la compra con el consiguiente peligro para la circulación.

Al interceptarle, comprobar que no tenía nada y al ver que estaba desorientado, uno de los agentes se desplaza hasta un supermercado para comprarle pan, zumo de naranja, latas de atún, embutido, hortalizas... "Y la factura que me la quedo para mí", le dice el guardia civil al hombre. "No me gusta ver que las personas pasan hambre, ¿sabe?", añade.

Después, le indicaron por dónde debía circular y se despidieron de él con un "adiós amigo". Con este vídeo, según ha señalado Alba Sánchez, "se ve el lado más humano de los agentes, que no solo están para sancionar sino que cuando ven situaciones así, se implican y hace gestos como este".

Ha sido la propia Guardia Civil la que ha difundido a través de las redes sociales el gesto que han tenido sus agentes con este hombre que llevaba dos días sin comer. Un detalle muy aplaudido que ha conmovido a todos los internautas.

Otro momento destacado

Aruser@s también comentó el acto heroico de un guardia civil que ayudó a una vaca de parto que se encontraba inmóvil y rodeada de cuervos. El agente asistió el nacimiento del ternero en 'La montaña palentina' ya que la vaca era incapaz de llevarlo a término.