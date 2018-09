"EL GRAN CORAZÓN" DEL EX DE CHABELITA

Arusitys comenta "la curiosa escena" que Omar Montes, al parecer ya ex de Chabelita, ha protagonizado en plena calle: "Va repartiendo billetes de 500 así, como quién no quiere la cosa". Aunque en el programa no están del todo de acuerdo con las acciones del chico porque Alfonso Arús comenta que "cuando veas estos billetes, sospecha".