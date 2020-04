Este lunes regresa Zapeando en pleno directo desde plató y lo hace adaptándose a la situación por coronavirus. El programa arranca con las distancias respetadas gracias a "una mesa nueva", según anuncia Dani Mateo, que tiene miedo a que por ello no se escuchen entre los colaboradores."Yo no sé si nos vamos a oír", señala.

A pesar de ello, todo está controlado y adaptado a las normas. "Todo está con plástico, desinfectado. A priori todo está bien", asegura.

Ante la falta de peluquería, maquillaje y vestuario, el cómico explica cómo se enfrenta a la situación. "Soy polipatético. Iré maquillado mal, pareceré naranja como Trump y la ropa... yo no me visto, yo me cubro", bromea. "A mí Pablo Iglesias me dice 'arréglate'", comenta.

Dani Mateo hace un inciso. "¿Tú crees que esto es la confirmación de que nos equivocamos con Carlos Jesús?", le pregunta Mateo a Arús. "¡Era un visionario!", comenta.

También aprovecha la conexión para comentar el momento de la 'pillada' de Alfonso Merlos. "Lo más cómico de la situación es que este lo vio y dijo 'déjalo'".