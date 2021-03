Manuela Carmena se ha mostrado muy contundente con este mensaje al vicepresidente del Gobierno y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, Pablo Iglesias se equivocó al no votarla para la candidatura de Madrid. "Te equivocaste, Pablo. Me deberías haber votado para la candidatura de Madrid. Te equivocaste no votándome", ha señalado.

Así se ha pronunciado la que fuera alcaldesa madrileña en una entrevista con el diputado de Compromís Joan Baldoví para su canal de Twitch y Youtube, 'En Confiança'.

