Estados Unidos está conmocionado por un nuevo episodio racista que se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de la agresión verbal de una mujer mayor de raza blanca a una joven deportista de origen asiático que ha tenido lugar en Torrance, California.

En las imágenes que ha hecho públicas la usuaria @mynamegangg, compañera de la víctima, a través de un hilo de Twitter, se ve cómo aparece la señora insulta a la chica que se encuentra haciendo estiramientos en un parque. "Mi familia te pateará el culo. Te van a joder. Así es, porque eres un agujero de mierda", amenaza.

Un ataque xenófobo que continúa. "¿Tienes todas las escaleras para ti? ¿Por qué no vas a otro lado cuando puedes ir a un gimnasio? ¡Esto no es sólo para ti! Quita tu mierda y vuelve al país asiático al que perteneces. Este no es tu sitio. Esta no es tu casa... no te queremos aquí", le dice mientras la joven continúa grabando.

Los insultos aumentan e incluso reta a la deportista a que suba el vídeo a Facebook para "que cada persona que lo vea" le "pueda dar una paliza de aquí en adelante". Un clip de algo más de un minuto que en 12 horas alcanzó los cuatro millones de reproducciones y que ya supera con creces los 10 millones.