Manuel Turizo y Saiko han realizado una colaboración conjunta para realizar una hamburguesa especial para McDonalds. Hasta la presentación se trasladaron varios rostros conocidos, como Mario Vaquerizo, que habló sobre el regreso del rey emérito a Sanxenxo, Galicia. "Me sorprende que sea noticia porque no es la primera vez que Juan Carlos vuelve a Sanxenxo", destaca el artista.

"Él ha demostrado todo lo que ha tenido que demostrar, haya hecho lo que haya hecho, que yo no lo sé porque no soy abogado, ni Sherlock Holmes, ni periodista de investigación", afirma Mario Vaquerizo, que explica que él es "una vedette que come hamburguesas". "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", concluye.

Por último, Turizo ha hablado sobre su hamburguesa y sobre cómo fue trabajar con Shakira: "Fue brutal, es una artista increíble, creo que la mejor que ha habido en mi país".