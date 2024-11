Mario Vaquerizo revela que celebrará la Navidad "en familia": "Espero ver bien para poder jugar al bingo"

Mario Vaquerizo va mejorando poco a poco tras su aparatosa caída en el escenario que le ha obligado a llevar collarín. Visiblemente más recuperado y con su habitual sentido del humor, el cantante de las 'Nancys Rubias' ha atendido a la prensa y ha comentado cómo va a celebrar la Navidad: en familia. "Porque no hay nada más bonito que una familia unida", dice Vaquerizo. Eso sí, confiesa que una de sus preocupaciones es "ver bien" para "poder jugar al bingo".

La reunión familiar se trasladará a la casa de Mario y Alaska y su padre cocinará "callos, lombarda, pasando por diferentes entremeses y gambones a la plancha". "Les he dicho que no me cocinen mucho que luego me huele todo a humo", remarca. "Lo pasaremos bien y después nos pelearemos, lo arreglaremos; mi madre dirá eso de 'hijo, no comes nada', y yo le diré, 'mamá no quiero comer'… ¡Vamos, lo que son unas navidades en familia!", concluye entre risas Vaquerizo.