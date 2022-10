Tras un largo vuelo que la llevó hasta Tanzania en visita oficial, la reina Máxima de Holanda olvidó a bordo de su avión el maquillaje y los complejos. Con la cara lavada, gafas y ropa deportiva, la monarca sorprendió con su look natural y sencillo, al que tan poco acostumbrados nos tienen los miembros de la realeza.

"En su caso está muy bien, yo le veo muy buena cara y me resulta como más familiar así que cuando va tan peripuesta", comenta María Moya tras ver las imágenes en este vídeo de Aruser@s. La mayoría de sus compañeros se muestra de acuerdo con su observación, pero hay una notable excepción.

"Yo discrepo. Las reinas tienen que ser reinas 24 horas al día. Voy a acudir a Peñafiel, que me dará la razón. Todas las reinas deberían bajar con la corona puesta", opina Alfonso Arús. "No sabes si es la reina o María Escario. No puede ser", insiste el presentador del programa.