La Organización de Consumidores ha elaborador un informe de España sobre el ahorro. El informe se basa en dos aspectos. Primero en la distribución geográfica. En esta parte la OCU ha elaborado un mapa donde explica que las comunidades autónomas donde más cuesta ahorrar es en Andalucía, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias y Castilla la Mancha.

Por otro lado, el informe también explica cuáles son los problemas de los españoles para ahorrar. 7 de cada 10 españoles desvelan que tienen serios problemas para ahorrar. Mientras la mitad de los españoles asegura que no puede pagar las facturas de energía, no puede ir al dentista ni comprar alimentos frescos, el 11%, directamente, afirma que no llega a final de mes.