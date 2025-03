La mágica celebración de boda de una tiktoker en Walt Disney World de Orlando divide el plató de Aruser@s

La celebración de boda de esta tiktoker que ha presentado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s ha despertado envidia en algunos, y repelús en otros. La pareja se ha vuelto viral al mostrar su "bodorrio" en el Walt Disney World Resort de Orlando, en Florida. Una ceremonia que se celebró a altas horas de la madrugada, cuando el parque se encontraba vacío. "¿Alquilarlo le habrá costado un pastizal, ¿no?", pregunta intrigada María Moya.

La boda se ofició delante del gran castillo y con fuegos artificiales, con una gran carroza para llevar a la novia hasta el altar. Sin duda, una foto de postal y un momento de ensueño para muchos. Sin embargo, a Alfonso Arús le resulta un poco "empalagosa", "azucarada" y "cursi".

"Ella, algún día, descubrirá que no es una princesa Disney y que las relaciones no son como las de los cuentos", opina María Moya, a lo que Angie Cárdenas añade: "Y que su marido es un sapo". Una decepción que no sabremos cómo la llevará, por lo que, mientras tanto, solo queda disfrutar de las imágenes que podéis ver en el viral de esta noticia.