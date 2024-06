Una madre sube un vídeo a redes sociales y cuenta su experiencia con una mujer que está en sus sitios en el cine. "Le digo: 'Perdone está usted en nuestros asientos'", expone la chica. La mujer le mira con cara de asco y le dice que se siente en otro sitio porque el cine está vacío. A la que ella le responde que no, que son sus asientos y le enseña las entradas. En ese momento el marido de la señora interviene para calmar a la mujer y decirle que no se altere. "Me estoy volviendo loca o el mundo va al revés, cómo que no se altere ella, si es ella la que está en mi sitio", manifiesta la madre en el vídeo, que explica "me podría haber callado pero le estoy enseñando a mis hijos a no callarse".

En el plató de Aruser@s opinan que la mujer tiene razón, mientras que Angie Cárdenas expone que es algo que suele pasar cuando está el cine vacío. "Basta que te sientes en otro sitio para que venga la señora con las entradas de que es su sitio y te haga pasar vergüenza", explica la tertuliana. Por su parte, Alfonso Arús piensa que lo peor de esta situación es que cuando te sientas en el sitio el asiento está caliente y en esa situación asegura que prefiere ir a otro sitio.

Tatiana Arús cuenta que ella es una persona que coge las entradas muchos días antes para coger el centro de la sala y que le da igual que esté caliente el sitio, que esas son sus butacas. "Que venga una señora en el último momento y me robe mis asientos me toca la moral", manifiesta la tertuliana. Hans Arús destaca que lo peor de la situación es la arrogancia de la otra mujer para decir que el cine está vacío.