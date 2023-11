Emilio Doménech charla con María Belón, la española que sobrevivió con su familia al tsunami del Océano Índico de 2004. El 26 de diciembre de 2004 tras un terremoto de 9,1 en la costa de Sumatra que causó más de 230.000. La historia de esta familia se ve reflejada en la película de Bayona, 'Lo imposible', y su protagonista, Naomi Watts, interpretó a Belón. Ahora, María Belón cuenta qué le ocurrió después de que la pillara la primera ola: "Esa pesadilla termina cuando no sé cómo ni por qué emerjo al otro lado del hotel, a la altura del tercer piso y el mar es negro".

"Arrastrada por la corriente oigo los gritos de mi hijo Lucas, 'mamá, mamá, sácame de aquí, sácame de aquí'", cuenta María Belón, que recuerda cómo le vio a lo lejos cómo subía y bajaba entre el agua: "Pienso que me he vuelto loca y que Lucas no está vivo, pero también pienso que si era verdad y es él estaba vivo, tenía que ir como fuera". "Me da igual la fuerza del mar y me da igual todo", recuerda la mujer, que cuenta cómo ahí empezó "una lucha muy complicada y muy difícil" hasta acabar juntando a toda la familia. "Cuando terminan las cuatro olas del tsunami, cuando el agua nos llega como por el cuello, calculamos que estamos a unos 3 km, más o menos, del hotel", explica María belón, que recuerda cómo con su hijo Lucas se juntaban y separaban por la fuerza del agua.

"El cuerpo se te va desgajando, destrozando y mi obsesión es subirnos a un sitio y darle instrucciones a Lucas para que pueda salir de ahí, porque yo estoy segura de que yo no voy a salir", reconoce María Belón, que cuenta en el vídeo principal de esta noticia cómo fue el reencuentro de toda la familia.