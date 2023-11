Bárbara Rey ha desvelado al exfutbolista Joaquín en una entrevista cómo fue el look que eligió para su primer encuentro con el rey Juan Carlos. "Yo vestía supermoderna y divertida", recuerda Bárbara Rey, que afirma que "iba vestida de una manera que no era lo propio para la Zarzuela".

"Iba vestida con un pantalón negro y unas botas de charol, una camisa y mi bolso", destaca la vedette a Joaquín, que no puede evitar reírse y afirmar irónicamente que iba "discretita para no llamar la atención". "Iba como los Tres Mosqueteros", bromea Bárbara Rey. Sin embargo, desde el plató de Aruser@s la ven más como en Pretty Woman. "Dice que no sabe en qué momento se le ocurrió vestir de esa manera para visitar la Zarzuela", afirma Tatiana Arús mientras que Angie Cárdenas resalta que quiere imaginarse la cara del rey emérito al verla.

Por otro lado, Bárbara Rey también ha confesado cómo fue la primera vez que el rey Juan Carlos la llamó por teléfono: "Me dijo que era el rey y yo le dije que yo era Juana de Arco". "Me dijo que le llamara señor", ha detallado Bárbara Rey, que ha confesado que al principio no se creyó que fuera el emérito.