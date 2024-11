Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las impactantes declaraciones de Leticia Sabater sobre su padre. "Mi padre y yo nunca nos hemos soportado", ha afirmado Leticia Sabater, que ha destacado que ha fallecido y lo siente por él, pero, para ella, su padre "ha sido una auténtica pesadilla". "Durante toda la vida me ha llegado a humillar tanto que jamás he llegado a quererle", ha asegurado.

María Moya destaca que Leticia Sabater ha explicado muchas veces que ha sufrido una infancia muy dura: "Me parece bien reconocer no querer a tu padre si le ha hecho la vida imposible aunque pueda parecer antinatural". "Hay seres que son miserables", destaca María Moya en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "hay veces que parece que si esa persona está fallecida no puedes decir esto".