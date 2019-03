Leonor Lavado 'en clave' de Maite Galdeano advierte a Alfonso Arús: "He venido a decirte en riguroso directo que no lo estás haciendo bien"

Leonor Lavado vuelve a conectar con Arusitys, esta vez imitando a Maite Galdeano, para regañar a Alfonso Arús porque "no lo está haciendo bien" y se está "juntando mucho con la gente del plató".

"Me encuentro bien porque soy como el ave que resurge de sus cenizas, como el gato Félix, pero no he venido a esto Alfonso. He venido a decirte en riguroso directo que no lo estás haciendo bien, que caes en todas macho. Te voy a decir una cosa cariño, te estás juntando mucho con la gente del plató de Arusitys", señala Leonor Lavado.

Le advierte, además, de que le están "malmetiendo" porque es "muy inocente" y "tiene muy pocas experiencias": "Me dirijo a ti porque esas juntas que tienes no me gustan ni un pelo, Alfonso. Y te lo dice la Mayte con el mejor amor del mundo".

Para finalizar la intervención, la colaboradora de Arusitys, 'en clave' de Maite Galdeano, le da un consejo: "Tú eres el presentador, tienes que brillar, son unos envidiosos".

Leonor Lavado ya imitó en otra ocasión a Maite Galdeano para hablar de su hija, Sofía Suescun: "La he criado en la soberanía de la rectitud"