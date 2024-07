Leo Harlem habla en su programa 'Leo Talks'sobre el 'team building' y el 'paintball'. "El 'team building' son actividades para hacer equipo, para que los trabajadores se sientan más unidos y así mejorar su rendimiento", explica el cómico, que afirma que "esto empezó con el paintball, ya sabéis, dispararse con una escopeta y con balas de pintura".

"Desde mi desconocimiento, ¿quién fue el genio que dijo: 'voy a fomentar el trabajo en equipo dándoles escopetas para que se disparen entre sí'?", se pregunta Harlem, que asegura: "Yo he estado en un 'paintball', no hay reglas, no rules". El humorista cuenta que eso fue una carnicería.

"Yo a Paco le vacié dos cargadores por la espalda mientras estaba meando contra un chopo y eso que iba en mi equipo", reconoce Harlem, que declara: "Que se joda, por quitarme la plaza del parking". Angie Cárdenas defiende al cómico porque para ella la plaza de aparcamiento es sagrada.