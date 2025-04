La "lección de vida" de unos padres a sus hijas: "Nos hemos comido todas las croquetas"

Alfonso Arús muestra en el plató "una lección de vida" de unos padres a sus hijas que ha creado polémica entre sus colaboradores.

Como vemos en el vídeo, una pareja ha decido "enseñar a sus hijas lo que ellos llaman respeto y educación". "Aquí había 12 croquetas, pero cada vez que llamábamos a las niñas para cenar y pasaban dos minutos sin que vinieran, mi mujer y yo nos comíamos una cada uno. Así hasta que nos hemos comido todas", apuntan los padres.

A Hans Arús le parece "muy cruel" la decisión de no dejar ni una sola croqueta: "Me hacen eso y no les vuelvo a hablar en la vida". "¡Baja antes!", le advierte Angie Cárdenas, a quien le ha sonado familiar el viral.

Tatiana Arús ha aprovechado para contar una divertida anécdota que no ha dejado en tan buen lugar a Hans: "De cuando salíamos de la pollería y te comías todas las croquetas, ¡no dices nada!".