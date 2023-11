El príncipe Federico de Dinamarca ha hablado por primera vez del escándalo tras sus fotografías con Genoveva Casanova . Preguntado sobre si tiene algún tipo de declaración al respecto, el príncipe no se ha quedado callado y ha asegurado que no tiene nada que decir.

Por otro lado, sobre el estado de Genoveva Casanova, su amiga Laura Londoño, protagonista de 'Café con aroma de mujer', donde interpreta a 'Gaviota', ha asegurado que no está incomunicada. "A mí me atiende el teléfono", ha afirmado la actriz, que ha desvelado la surrealista conversación que tuvo con su amiga al enterarse por ella de la polémica con el príncipe de Dinamarca: "Me contó muerta de la risa diciéndome, 'amiga, en qué planeta vives'".

Además, Londoño ha explicado cuál fue su reflexión a su amiga: "Me contó y le dije que no pasaba nada, que no era tan grave". "Que ella esté bien de salud a mí me alegra", ha afirmado la actriz. Alfonso Arús analiza estas palabras sobre Genoveva Casanova tras la polémica con el príncipe Federico: "O está devastada o se está recreando".