Tamara Gorro ha vuelto a estrenar su podcast y ha reunido a varios expertos para tratar el tema del apetito sexual en las parejas.

En ese vídeo, la influencer ha hecho una confesión sobre sus relaciones sexuales con su marido Ezequiel Garay: "¿Sigues teniendo el mismo apetito? Mi respuesta es la Gorro, no".

"No se si por falta de tiempo o por falta de ganas, no lo sé, pero es verdad que no. Pero eso sí. Amo a mi marido", ha dicho.