Pablo López ha narrado un divertido episodio sobre su infancia. El cantante asegura que a su abuelo le encantaba que él repitiera todo lo que decía, tanto es así que tuvo "problemas" por decir tacos.

"Si la profesora me decía 'no puedes dormir la siesta', yo decía 'me cago en dios', mi abuelo se meaba de risa. Y claro empecé a tener problemas de verdad, porque a mi madre nada más empezar parvulos le decían, 'este niño habla muy bien, pero todo lo que dice es una basura'", ha explicado.

"Mi madre me llevó a la iglesia de abajo y me dijo 'ese es dios, como te vuelvas a cagar en él va a bajar y te va a arrastrar de los pelos'. Me cagué vivo", ha dicho entre risas.