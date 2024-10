El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York ha acogido una nueva edición de lo que son los Oscar de la Moda, los CFDA Fashion Awards. Por su alfombra han pasado celebrities de la talla de Kylie Jenner, que lució un diseño de Jean-Paul Gaultier. "Me ha sorprendido un poco porque parece como si fuesen plumas electrizadas, me sorprende que sea cómodo para tomar asiento", explica Tatiana Arús, que destaca que el look de Paris Hilton era más cómodo, quien apostó por un vestido colorido de Oscar de la Renta.

"También me ha sorprendido Whitney Harlow", destaca Tatiana Arús, que explica que "es una persona que suele llevar diseños ceñidos al cuerpo con transparencias". Sin embargo, en este caso apostó por un vestido de princesa. Por último, Blake Lively, que llevaba 10 años sin posar en este evento, lució un vestido de Michael Kors.