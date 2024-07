Este fin de semana, el Orgullo de Barcelona se transformó en una fiesta inolvidable con la presencia de varios artistas internacionales, entre ellos Jessie J, Villano Antillano, Tokischa y Nemo, el reciente ganador de Eurovisión 2023. Sin embargo, quien realmente se robó el espectáculo fue Katy Perry, creando momentos icónicos este pasado domingo que rápidamente se volvieron virales.

La cantante sorprendió a todos al llegar por la puerta de un local de la ciudad Condal mientras sonaba 'Rain On Me' de fondo. Aunque inicialmente se dirigió a la zona VIP, no tardó en unirse a la pista general, donde disfrutó de la fiesta junto a sus fans.

En un giro inesperado, la cantante norteamericana animó la noche bailando la 'Macarena' de Los del Río. Pero eso no fue todo; Katy Perry se convirtió en camarera improvisada, repartiendo una gran bandeja de chupitos de varios sabores, uno por uno, a los asistentes.

Estos momentos fueron capturados y compartidos en redes sociales por los presentes. La noche se volvió aún más especial cuando Katy Perry presentó su próximo tema, 'Lifetimes', que aún no ha sido lanzado oficialmente, bailándolo junto a sus seguidores. Además, la cantante no dudó en sacarse fotografías y selfies con los asistentes.