Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "un zasca de Karlos Arguiñano que tiene todo el sentido del mundo". Y es que el chef ha criticado a los restaurantes buenos que ponen pan malo. "Yo no digo nunca nada, pero pan chungo no como, no me jodas", ha destacado Arguiñano.

"Vas a un restaurante a comerte un buen pescado o una buena carne y joder, dame un pan, si es un trozo de pan bueno y luego me lo cobras", insiste el chef, que muestra su indignación. "Tiene toda la razón", destaca el presentador de Aruser@s.