Tatiana Arús da más detalles en el plató de Aruser@s sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Por ejemplo, muestra en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones de Julio José Iglesias en las que está "emocionadísimo" ante la boda. Además, el hermano de Tamara Falcó ha afirmado que irá toda la familia entera, Enrique Iglesias también. Por otro lado, Julio José ha destacado que el cantante se encuentra mucho mejor de salud.

"He perdido la apuesta, estoy en bancarrota", destaca Alfonso Arús, que había apostado que el cantante no acudiría a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Me da la sensación de que mami (Isabel Preysler) le ha dicho que vaya porque si no la foto vale menos".

Por otro lado, en la Finca de El Rincón no paran de llegar camiones para transportar lo necesario para montar toda la boda. "Solo se van a usar los exteriores porque la parte interior requiere de una reforma", explica Tatiana Arús.