El Festival de Cannes ha arrancado con su edición 87 hasta el próximo 25 de mayo. "Como buena representación española teníamos a Juan Antonio Bayona, que forma parte del jurado junto a la directora de 'Barbie', Greta Gewig", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que la actriz Meryl Streep acaparó todos los titulares al ser la galardonada con la Palma de Oro en reconocimiento a toda su carrera.

"Como siempre, fue muy divertida y las primeras en llegar", resalta la colaboradora, que enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks de las actrices que acudieron a la alfombra roja como Jane Fonda o Anya Taylor-Joy. Además, también acudieron modelos como Heidi Klum, "que no se pierde una". Otro de los protagonistas de la alfombra roja ha sido Messi, el perro de la película 'Anatomía de una caída'. "Es un perro mediático, seductor, coqueto...", destaca Alfonso Arús.

Por otro lado, la actriz francesa Juliette Binoche, muy emocionada, entregó el premio a Meryl Streep, a la que le dedicó unas bonitas palabras: "Has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el mundo del cine y nos has dado una nueva imagen de nosotras mismas". Por su parte, Streep que intentaba no emocionarse protagonizó un divertido discurso sobre la forma de pronunciar la palabra Cannes por parte de los americanos.