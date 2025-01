Juan y Medio, al ver que entre el público la mayoría son señoras: "Sois muchas y con mucha laca"

Juan y Medio vuelve a protagonizar otro momentazo de la sección de 'zascas' de Aruser@s. Esta vez, quienes reciben el corte han sido las mujeres que han ido de público al programa 'La tarde, aquí y ahora'. Y es que, por mayoría aplastante, parece que desde el bus de los invitados solo han bajado las señoras.

"Tras un estudio preliminar realizado por la Universidad de Massachusetts, al lado de Wisconsin, es la vez que más mujeres han venido al programa que han pasado antes por la peluquería", bromea el presentador señalando al público, a lo que ellas responden llevándose las manos a la cabeza.

"Y las que no habéis ido decís, 'no, yo no", asegura el presentador, que aprovecha para lanzar un dardo y advertir que "a él no se la cuelan". "¡Es que sois muchas y con mucha laca, ¿no lo notáis?", ríe.