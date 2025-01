Juan y Medio 'riñe' a Carmen Enríquez y Carmen Pardo tras una metedura de pata: "Donde pone 'finiquito' hay una puerta y allí te atienden"

Juan y Medio saluda a las periodistas Carmen Enríquez y Carmen Pardo, encargadas de informar acerca de la familia real española en su programa de Canal Sur, 'La tarde aquí y ahora'. Es en ese momento cuando el presentador les pide que hagan algo fuera de lo común para ellas, pero las pilla algo despistadas.

A pesar de que la copresentadora Eva Ruiz toma la iniciativa, la frase que todas tienen que clamar juntas queda un tanto chafada entre tanto titubeo. "Todo lo que aquí digamos está basado en hechos reales", grita Eva, completamente sola. "Mira qué bien nos ha quedado", intenta disimular ella. Juan y Medio no le da tregua: "nunca más volveréis a hacerlo, no he visto a nadie que lo haga peor".

Ellas intentan defenderse asegurando que no sabían lo que tenían que hacer. "¡Pero si lo pone en el guion!", estalla finalmente Ruiz entre risas. "Muy bien. No pasa nada, Carmen. Donde pone 'finiquito' hay una puerta y ahí te atienden", bromea el presentador.

En Aruser@s recuperan este momentazo que en el plató es recibido con carcajadas. No en vano, nuestro querido Juan y Medio es un habitual de la sección de los 'zascas'.