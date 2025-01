Un joven sale con su madre de fiesta y cuenta su experiencia en TikTok: "La miran mucho, me pone nervioso"

¿Te imaginas a ti mismo saliendo de fiesta con tu madre a una discoteca? Pues eso es lo que ha hecho @tomyriguera y, además, ha contado su experiencia en TikTok. Parece que no le ha ido tan mal...

"Este vídeo es para Patricia Benítez, a ver qué opina de esto", informa Hans Arús en Aruser@s refiriéndose a su compañera, la madre más marchosa del plató (a la par con Angie Cárdenas). Y es que, el joven que protagoniza este vídeo viral ha salido de fiesta con su madre y no precisamente a una fiesta infantil

Con un vestidazo impresionante, la madre se dispone a salir con su elegante hijo y consigue incluso que les dejen entrar en un 'backstage'. Sin embargo, no todo es bueno. Llega un momento que el chico le confiesa a uno de sus amigos que está un poco incómodo. "La miran mucho a mi vieja, me pone nervioso", asegura. Eso sí, no dudó en sacarla bailar un rato.

"Pero, ¿no te cortas un poco con tu hijo delante? No sé, me parece bien irte a cenar con tu hijo o a tomar una copa, pero a la hora de ligar...", valora Patricia Benítez en plató.