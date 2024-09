Una tiktoker abre el debate sobre los tallajes de las marcas tras grabarse un vídeo respondiendo a un comentario de una seguidora. "Mira Eli, cariño, siento que te moleste pero yo también tengo una XS", comienza diciendo la tiktoker, que continúa exponiendo que esa XS que tiene no le vale ni a ella, ni a la joven que le deja el comentario. Para demostrarlo, la creadora de contenido muestra el top a la cámara y la funda de su móvil, la cual mide 13 centímetros. La joven compara el tamaño de la funda con el hueco para meter el cuerpo y ni si quiera entra la funda del teléfono. "¿Tú de verdad crees que este es tu contorno?, ¿crees que alguien puede medir esto de ancho?", pregunta la chica, que sentencia: "Nadie tiene esta talla".

"¿Alguien tiene esa talla o no?", pregunta Alfonso Arús a Hans Arús para saber que opinan las redes. El colaborador le responde que muchas personas dicen que si les entra esa talla, aunque otros dicen que es imposible. "El tema es que hay algunas prendas XS que se ven minúsculas pero luego ceden y se adaptan al cuerpo", explica Angie Cárdenas, que aclara: "Si no cede, es verdad que es extremadamente pequeño".

Siguiendo con el debate, el presentador de Aruser@s piensa que las marcas deberían revisar sus tallajes. "No puede ser que una misma marca, con un mismo modelo de jersey, como me pasa a mí, de un año a otro tenga dos tallas de diferencia", expone el conductor del programa, que manifiesta que no es normal que sea más holgado su jersey viejo de dos tallas meno, que el nuevo que supuestamente es más grande.