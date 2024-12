Josemi, a los que piden dinero en sus bodas: "Lo que tienen que decir es, '¿quieres venir?, cuesta tanto'"

Alfonso Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia el "zasca" de Josemi a los regalos de las bodas. "Yo no voy a las listas de boda, yo regalo lo que yo quiero", afirma Josemi, que destaca que él no pide ser invitado a la boda: "A mí si me quieren invitar, me invitan, pero con todas las consecuencias".

"Yo regalaré lo que a mí me dé la gana", asegura Josemi, que insiste en que él no regala dinero: "No me gusta nada que pidan dinero y me molesta ver una cuenta bancaria en una boda". "Para eso, ya sabes lo que pienso, que lo que tienen que decir es, '¿quieres venir a mi boda?, cuesta tanto'", afirma rotundo Josemi.