Josemi afirma en 'El programa de Cristina' de Castilla y León Televisión que ha roto definitivamente conIsabel Pantoja. "Ella tiene que estar callada porque cualquier cosa que diga no se lo va a creer nadie", asegura el periodista del corazón, que reflexiona: "Cuando no se es buena persona en la vida pasan factura estas cosas".

"Yo de momento no la voy a volver a escuchar y la he borrado de mi Spotify, no me interesa nada", declara Josemi. "Ojo que la ha borrado de Spotify", bromea Alfonso Arús tras escuchar la declaración del tertuliano, mientras que Angie Cárdenas reconoce que no sabía que era fan de la tonadillera.

"Ojo con los algoritmos de la aplicación porque si la has escuchado durante un tiempo igual te la recomienda", comenta Tatiana Arús. Por su parte, Cris Dalmau está segura de que Josemi aún le sigue en redes sociales a Isabel Pantoja para cotillear.