"Nadie me está echando de ningún lugar y me voy porque yo quiero, porque quiero empezar mi vida de cero en otro lugar", aclara Joana Sanz para poner fin a los rumores que indican que podría haber sido desalojada de la casa que compartía con su expareja Dani Alves, con quien actualmente se encuentra en pleno proceso de divorcio.

La modelo también desmiente que tenga una nueva ilusión, informa Tatiana Arús en Aruser@s. "Por favor, dejen de buscar amoríos, que las mujeres no se mueven simplemente por un hombre", pide Sanz en el vídeo que ha compartido a través de las redes sociales.

"He cogido mi apartamento solita, para vivir solita y nadie me está pagando nada, faltaría más. Yo no necesito nada de nadie", recalca. "El amor de mi vida soy yo", dice con contundencia.