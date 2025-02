Jabifus explica la alineación planetaria que tendrá lugar este 28 de febrero: renacimiento, cambios y sorpresas

Llega la Luna nueva en Piscis este 27 de febrero de 2025. "La Luna cae en un signo de agua, por lo que nuestra imaginación estará en el punto más álgido. Habrá que aprovechar estos días en los que estaremos más creativos, pero también tendremos cierta tendencia al desapego y a querer estar en nuestro mundo", explica Jabifus.

Como cada jueves, el astrólogo de Aruser@s responde a las preguntas que le han mandado los espectadores a sus redes sociales.

Consultorio de Jabifus

La internauta '@AlejandraLopes' quiere saber si este viernes, 28 de febrero, ocurrirá la alineación planetaria de la que tanto se habla.

"Este viernes tenemos un desfile planetario en el que intervienen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El fenómeno no es un alineamiento como tal, los planetas no convergen en línea recta como se figura, sino que desde la tierra vamos a tener el efecto óptico. Es decir, van a estar muy cerca unos de los otros", explica Jabifus, que señala "el significado que tiene a nivel astrológico": "Tiene que ver mucho con el poder del renacimiento, el cambio y las sorpresas".

Otra espectadora está interesada en conocer más sobre las piedras de protección de las que hablaron el miércoles en el plató de Aruse@s. "¿Qué se puede hacer cuando tienes piedras que ya no transmiten buena vibra ni te aportan nada? Las he cargado pero no noto ningún camio", pregunta @Morgana456. Para que nuestros minerales protectores tengan la energía necesaria Jabifus recomienda cargarlas en día de Luna Llena o Luna Nueva. Dependiendo del tipo de piedra también se pueden hacer baños de sal o sahumar con salvia blanca.

Puedes ver las preguntas del resto de los espectadores en el vídeo sobre estas líneas.