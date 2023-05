Isabel Rábago critica duramente el discurso feminista de Shakira con zascas a Gerard Piqué que realizó cuando recogió el galardón de Mujer del Año en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música. S "Ha sido un año de cambios en mi vida", afirmó la cantante, que mandó un mensaje para todas esas mujeres que "por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se han olvidado de sí mismas": "A mí me ha pasado".

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", resaltó Shakira en un discurso que no gustó nada a la periodista. "Para empezar, habla en plural y que hable por ella porque yo soy mujer y no me siento nada identificada con ese discurso absurdo", ha afirmado rotunda Isabel Rábago, que ha calificado de "discurso absurdo". "No ha superado absolutamente nada", ha insistido la periodista, que ha destacado que "Shakira está muy cansina con el tema".

"Déjalo estar y habla en primera persona del singular", ha pedido Rábago a Shakira, a la que ha pedido que cuenta su experiencia sin "ponerse de ejemplo de nada".