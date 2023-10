Alfonso Arús enseña en el paltó de Aruser@s el "zasca de Isabel Gemio a la hipocresía que rodea al homenaje póstumo a María Teresa Campos". "Cuando esa mujer estaba pidiendo trabajo, las cosas que hemos oído de Teresa Campos en este país...", lamenta la presentadora, que critica "las cosas que se han dicho de Teresa Campos en un plató de televisión".

"Tantas cosas que no voy a entrar porque, afortunadamente, ahora se dicen otras", afirma la periodista, que lamenta "esa doble vara de medir y esa hipocresía": "¿Por qué no se le dio en vida todo ese amor y respeto que se le da en la muerte para que no sufriera tanto en sus últimos años?". "A mí, de muerta, no me den nada, por favor", insiste Isabel Gemio. Unas palabras que aplaude Alfonso Arús afirmando que "están muy bien argumentadas".