Isa Pantoja se ha derrumbado al contar en este vídeo los problemas de salud que sufre tras las obras en su vivienda. "El polvo lo que ha hecho es agravar lo que ya tenía, que es una bronquitis", ha explicado la hija de Isabel Pantoja, que afirma que esa bronquitis le ha derivado en asma.

"Lo estoy pasando fatal porque me quedo sin aire y me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas que son lo peor del mundo", ha detallado Isa Pantoja, que ha comenzado a llorar ante la situación: "Me encuentro muy mal y me da miedo quedarme sin aire". "Llevo así mucho tiempo y no noto mejoría", ha insistido la joven.

Tatiana Arús explica en el plató de Aruser@s que Isa Pantoja lleva mascarilla en el vídeo porque sus seguidores se lo han recomendado para que deje de inhalar polvo en las obras de su casa.