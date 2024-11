Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de una mujer a su marido en el programa 'Me vuelvo al pueblo'. En el vídeo, la periodista pregunta a la mujer si el marido suele preparar la comida. "Sí, sí, ¡todos los días!", asegura la mujer, mientras el cámara enfoca la risa nerviosa del marido. "Siempre", afirma el hombre sonriente.

La reportera, a quien no parece cuadrar la situación insiste: "¿De verdad?". Es entonces cuando, entre risas, el marido se sincera y le dice que "no". "¡Me lo había creído!", ríe la reportera. Pero esto no acaba aquí, la guinda del pastel la pone la mujer cuando, de pronto, lanza un 'dardo' a su marido: "¡No sabe ni dónde está la sartén!".