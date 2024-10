El presentador Ramón García y su compañera Gloria Santororegalan jamones cada tarde en el programa 'En Compañía' entre todos aquellos que ven el programa, pero en algunas ocasiones estas llamadas dan lugar a momentos inesperados.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el incómodo momento que ha vivido Ramón García al llamar a una espectadora. "Disculpe que la molestemos en casa, somos Gloria y Ramón los de el jamón del programa 'En Compañía', ¿cómo está usted?", pregunta el presentador a la mujer, que rápidamente le corta: "No me interesa, yo ese programa no lo veo".

El comentario desata la risa en el plató de Aruser@s y Alfonso Arús señala que "puede no ver el programa pero estar interesada en un jamón".