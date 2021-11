Ya hay AVE de Madrid a Galicia. La empresa ha sacado una oferta de billetes a 15 euros pero Paula del Fraile no ha llegado a poder hacerse con uno de ellos: "Esto de 'Si parpadeas, te lo pierdes', pues me lo he perdido", confiesa.

250.000 billetes son los que ha lanzado Renfe con esta oferta y la web "se ha colapsado", asegura Alfonso Arús. "Tendré que recurrir al avión o al coche", desvela Del Fraile.

Tatiana Arús se indigna al saber que Paula no tiene billete: "Tendrían que haberla guardado un asiento después de que haya estado promocionándolo durante tanto tiempo".

