El talento no se puede comprar, no se puede aprender, no se puede inventar. Con talento se nace y este vídeo viral, subido a TikTok por @justbaby.cute, es una prueba más de ello. Este bebé, que, aparentemente, no tiene más de dos años, tiene un arte, un salero y un 'flow' que ya quisieron muchos raperos y bailarines. Y no estamos exagerando, os lo prometemos. En Aruser@s nos hemos quedado tan sorprendidos como os vais a quedar vosotros.

El pequeño, que no levanta un palmo del suelo, mueve sus extremidades con maestría frente a este espejo, siguiendo una coreografía aprendida al milímetro y que casa a la perfección con la música que está sonando.

Su indumentaria acaba de ponerle la guinda al pastel, que es el espectáculo que este niño nos ofrece. Con chándal, plumas, gorro y zapatillas de deporte, a su look solo le falta el medallón con el símbolo del dólar.