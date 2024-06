Un hombre denuncia a Apple porque considera que su mujer se ha enterado de sus infidelidades por culpa de la marca estadounidense. El señor tenía muchos mensajes subidos de tono con otras mujeres y los iba borrando, pero la sincronización con su ordenador hacia que se guardasen allí, y es cuando lo mujer le descubre y le pide el divorcio.

El hombre pide a Apple 5,9 millones de eurospor todos los gastos que supone el divorcio. El señor piensa que si su mujer no hubiese descubierto las infidelidades por culpa de la marca, él se lo hubiera contado con el tiempo y no hubiera habido divorcio. "Sabe bastante poquito de cómo va", opina Alba Gutiérrez, que expone que lo tenía tan fácil como borrar las copias de seguridad para que no se vea en el ordenador.

Por su parte, Alfonso Arús apunta que la mujer tendrá un doble disguto. "Primero porque se acaba de enterar de las infidelidades del marido y segundo porque el exmarido igual trinca seis millones de euros", señala el presentador. Según cuenta Hans Arús, el señor ha pedido a todos los hombre que les haya pasado lo mismo que a él, que denuncien también a la empresa tecnológica.