El tiempo pasa tan rápido como un "nanosegundo en el metaverso". Hace ya casi 3 años que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dieron comienzo a su relación y hoy es el día de su boda. Aruser@s ha acompañado durante todo este tiempo a la pareja a través de su sección 'Protagoninstas', informando a los espectadores de los aspectos más destacados de su noviazgo que, como todos sabemos, no siempre ha sido un cuento de hadas.

En noviembre de 2020 la noticia saltó a los medios. "Aquí está la confirmación de esa relación sentimental de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Aquí vemos este apasionado beso. Ahora sí, os traemos estas fotografías donde estamos viendo cómo daban riendo suelta a su amor en un conocido restaurante de Madrid", anunciaba Tatiana Arús en aquellas fechas.

Desde ese momento, la marquesa de Griñón hablaba ante los medios de su entonces novio con palabras que demostraban todo el cariño que sentía. "La verdad es que es una gozada", reconocía ella misma. Pero ojo, sus amigas no lo tenían tan claro. "Me escribieron y me dijeron: 'Tamara, este va a salir pitando a la velocidad de la luz'". Pero no fue así. Dos años después, la hija de Isabel Preysleranunciaba que se iba a casar con el empresario con una foto en las redes sociales en las que mostraba su anillo de compromiso. Una joya que lucía con orgullo el día después de hacer pública la buena nueva, como vemos en este vídeo recopilatorio.

Pero su felicidad no duraría mucho tiempo. "Se acaba de difundir y ya ha corrido como la pólvora un polémico vídeo donde se ve a Íñigo besando a otra chica durante el festival 'Burning Man' que se ha celebrado en Estados Unidos", informaba la colaboradora del programa. Tras negar estas acusaciones en público, la relación entre ambos parecía que había llegado a su final. Tamara borró todas las fotos del anillo de su Instagram y poco tiempo después lo confirmó ante la prensa con una frase que ya ha pasado a la historia.

"Que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad, se acaba todo", le advirtió a su prometido. Y así fue... durante un tiempo.

No tan poco a poco, los acercamientos entre ambos se convirtieron en algo habitual hasta que la Navidad obró el milagro. Tamara le dio una segunda oportunidad a Íñigo, quien feliz, confirmaba a los periodistas que el amor todo lo puede.

Tan solo unos días después, la pareja volvía a comprometerse. Pero sus aventuras (y desventuras) no acabaron con este nuevo anuncio...