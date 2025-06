Hiba Abouk, tras las amenazas de muerte a Álvaro Morata y Alice Campello: "La gente fanática no es sana"

Hiba Abouk ha acudido al evento de Netflix en Madrid, donde ha criticado las amenazas de muerte que ha recibido Álvaro Morata y su familia tras fallar el penalti en la final de la UEFA Nations League ante Portugal.

"Creo que la gente cuando es fanática de algo no es muy sano", afirma la actriz, que espera que "esas amenazas no lleguen a ningún sitio". "Entiendo que es una cosa muy desagradable", destaca Hiba Abouk, que afirma que "con o sin niños de por medio, nadie es quien para amenazar a nadie".

Además, preguntada por si n algún momento ella se ha sentido amenazada durante su relación con el también futbolista Achraf Hakimi, la actriz afirma que no y manda un tajante mensaje: "Ni me he sentido ni me sentiré amenazada, a mí no me amenazada nadie". Tatiana Arús explica que la actriz ha afirmado que "a veces cuando abre algún mensaje y ve que es ofensivo, no lo termina de leer y lo elimina".

Por último, Alfonso Arús destaca que los reporteros deberían haber preguntado a Hiba Abouk por la mirada viral de Achraf Hakimi a Brigitte Macron: "Todo el mundo está hablando de lo mismo, del repaso que le pega a Mari Puri Macron".

La tajante respuesta de Alice Campello

Alice Campello ha desvelado las amenazas de muerte que tanto Álvaro Morata como ella y sus hijos están sufriendo después de que fallara el penalti en la final de la UEFA Nations League ante Portugal. "En la vida nos equivocamos, ninguno excluido, el fútbol es así y hay que darle la importancia que tiene", ha escrito la modelo y empresaria en sus redes sociales, contestando a todas esas amenazas de muerte.