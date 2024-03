"Yo siempre traigo estos vídeos porque soy el hermano pequeño", reconoce Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a esta joven (@fabiana.sevillano) que expresa en TikTok su frustración con ser la más pequeña de la familia y su alegría ahora que su hermana mayor se ha ido de viaje. "Mi hermana se ha ido a vivir fuera y yo no quiero que vuelva. Ya está. Ya lo he dicho", confiesa.

Ella ya ha experimentado las maravillas de ser hija única y ahora no quiere volver a su vida anterior. "Cojo el coche de mi hermana, la ropa de mi hermana, el maquillaje de mi hermana, el perfume de mi hermana, el cuarto de mi hermana, duermo en la cama de mi hermana, hago lo que me da la gana. Ahora, que venga esta mujer a quitarme todos los privilegios, no me parece", sentencia.

La joven se queja amargamente de que siempre ha tenido todo heredado y no se ha comprado nada nuevo, desde la ropa hasta el material escolar, y además, sabe de sobra quién es la favorita de la familia (y no es ella). "Hombre, yo tuve a Paula y yo a ti te tuve para que Paula no estuviera sola", le ha llegado a reconocer su madre.

En el plató de Aruser@s se desata una guerra familiar a raíz de este vídeo viral. ¿Ocurre lo mismo entre Hans y Arthur Arús o son hermanos bien avenidos? ¿Alguno de ellos es el favorito de sus padres, Angie Cárdenas y Alfonso Arús?