Estos pobres coches autónomos sin conductor circulaban tranquilamente por la carretera cuando un grupo de ingenieros ha decidido confundirles y hacer que su conducción no sea tan eficaz como se esperaba.

Como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s, los jóvenes se pusieron una camiseta con la señal de STOP y consiguieron que los vehículos se detuvieran en mitad de la calle, pudiendo provocar con ello un auténtico caos en el tráfico de la ciudad.

"Los han puesto a prueba y algunos que frenan y otros que no. Pero, el problema de los que no frenan es que no se sabe si realmente no lo ven o si saben que es una persona, y aún así siguen", explica Marc Redondo. María Moya está preocupada porque esto se convierta en una moda y haya personas que vistan con señales de tráfico.

