'Baby shark, doo doo doo doo doo doo'...Seguro que nada más leer esto ya sabéis a qué canción infantil pertenece. Y es que, ¿Quién no la conoce?. Pues al parecer, el abuelo que aparece en el vídeo que acompaña esta noticia no tenía ni idea sobre el tema. Y es que como se ve en las imágenes, le está contando al pequeño un libro de tiburones y todo el libro hace referencia a la canción. Pero al no conocer la melodía, el abuelo lee literalmente lo que pone.

"Qué tontos los tiburones, todos dicen lo mismo", le dice el abuelo a su nieto que lo mira fijamente. Y es que el pobre hombre, no entiende porqué se repite constantemente lo mismo, "Do do do" ,durante todo el libro. "No puedo creer que inventen esto y que haya gente que lo compra", dice el abuelo. "No entiende nada ni el señor, ni el bebe", expresa Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas comenta que "al niño se lo han debido de cantar alguna vez y ahora debe pensar en la rara melodía que hace su abuelo con la canción".