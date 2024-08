Gema López sigue mostrándose crítica con la que fuera su compañera de 'Sálvame'. Terelu Campos protagonizó un encontronazo con la prensa en su llegada al tanatorio de Tres Cantos por el fallecimiento de Caritina Goyanes, y Gema López cargó contra su reacción ante los medios en 'Espejo público'.

"No será la primera vez que tengamos un desencuentro sobre las formas de Terelu", opina la copresentadora cuando Pilar Vidal, colaboradora del programa, le invita a que entienda también "las circunstancias del momento". "¡Qué circunstancias! Ha sido borde la mitad de su vida. Ha sido borde y soberbia siempre, la hemos tapado y defendido muchas veces. No me hagas hablar", sentencia Gema López a sus compañeras en el plató.

"Han compartido plató durante mucho tiempo, quién mejor que ella para conocer a Terelu", opina Óscar Broc. "Que se conocen es obvio y que no simpatizan, al parecer, también", dice Alfonso Arús.