"Está muy bien ir al tanatorio para despedir a un familiar y tener que utilizar estrategias para no coincidir, no verse, no saludarse...", lamenta Alfonso Arús. Y es que, tal y como informa Tatiana Arús en Aruser@s, el funeral de Bernardo Pantoja ha estado repleto de momentos incómodos.

"El primero en llegar fue Kiko Rivera. Todas las miras estaban puestas en el DJ para ver si finalmente había encuentro no con su madre, Isabel Pantoja, cosa que evitó por todos lo medios", asegura la colaboradora del programa.

Por su parte, Anabel Pantoja, hija de Bernardo, agradeció a la prensa las muestras de cariño que la familia recibió.

"Pero, sin duda, la imagen la dejó la tía de Bernardo Pantoja, Magdalena, que, presuntamente se desmayó tras ser expulsada del tanatorio", apunta el presentador del programa.

"Estas son las imágenes de Magdalena, hermana de doña Ana. Estamos viendo que tras un desencuentro con Anabel Pantoja se vio superada por la situación y eso le provocó un desmayo", explica Tatiana Arús para posteriormente dar paso a las declaraciones de Magdalena.