El paso del huracán Milton está dejando muchos destrozos y causando muchos desplazamientosen Florida. Alfonso Arús presenta un vídeo viral de una familia española que muestra su evacuación. "El huracán Milton viene para acá, de hecho nos acaban de mandar una alerta de que en 36 horas está aquí", anuncia la mujer, que mete en el maletero de coche varias botellas de agua, botes de comida, una maleta y una manta por si tienen que dormir en el coche.

La chica cuenta que desde la urbanización en la que viven les han pedido que hagan varias cosas en casa antes de irse. "Lo primero es que dejemos el aire acondicionado encendido, después he dejado encima de esta mesa alta un montón de cosas tapadas por si acaso entra agua, luego el cubo de la basura lo metemos dentro para que no salga volando, por último, cerrar bien todas las puertas y ventanas", explica la chica,

La mujer muestra en el vídeo el gran atasco que hay para salir de la ciudad y cómo desde el coche busca un lugar para dormir hasta que finalmente consiguen llegar al hotel a las 2:30 de la mañana. Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas no entiendo por qué hay que dejar el aire acondicionado encendido porque ella cree que sería más lógico quitar la luz. "Dicen algunos internautas que es para que no haya moho en la casa cuando vuelvan, por eso en Miami muchas veces lo tienen todo el día encendido para que no suceda", explica Hans Arús.