Una turista se llevó un gran susto el pasado mayo en el Parque Nacional de Yellowstone al intentar fotografiar a una manada de osos.

Y es que la mujer se acercó demasiado hasta los animales, hasta tal punto que uno de ellos amagó con atacarla al sentirse acorralado.

La bióloga Evelyn Segura aseguró en Aruser@s que "el oso es un animal que puede mostrar agresividad si alguien se acerca y tiene crías". Por ello, recomendó mantener las distancias "para que no se sienta intimidado" y "no darle la espalda ni correr para que no se le despierte el instinto de cazador".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de Aruser@s.